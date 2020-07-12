مصادرة 3 أطنان خضار وفواكه غير صالحة للاستهلاك بالقصيم

تجاوزت الحد المسموح به من المبيدات
صادرت أمانة منطقة القصيم 3 أطنان من الخضار والفواكه خلال الأسبوع الماضي، بعد أن كشفت فحوص مختبر الأمانة لسلامة الأغذية، تجاوزها الحد المسموح به من متبقيات المبيدات.
وكان مختبر أمانة القصيم لسلامة الأغذية، قد نفذ خلال الأسبوع الماضي 30 جولة ميدانية على أسواق الخضار والفواكه، سحب فيها 224 عينة شملت الاختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية، وكانت نسبة النتائج المطابقة منها (88.9٪)، وغير المطابقة (11.1٪)، واستكملت الإجراءات النظامية بحق المزارع المخالفة لضمان عدم دخولها السوق لحين التأكد من سلامة منتجاتها.
وتضمنت الجولات سحب عينات من محال الخضار والأسواق المركزية لتطبيق الاشتراطات الصحية للمواد الغذائية، وإرشاد المزارعين المخالفين إلى الطرق الصحيحة لرش المبيد.
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