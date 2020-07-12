سحب رعدية على جازان.. وعوالق ترابية بالباحة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إلى تكوُّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على محافظات الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا.

وبيَّنت الهيئة أن الحالة تستمر –بمشيئة الله تعالى– حتى الساعة الـ9 مساءً.

كما نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ6 مساءً.

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من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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