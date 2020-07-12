أخبار السعودية اليوم.. أبرز خطوات المملكة لمواجهة كورونا.. وSTC تمدد مذكرة تفاهم للاستحواذ على 55% من «فودافون مصر»

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية، ليوم الأحد 12يوليو 2020، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها: شركة الاتصالات السعودية تمدد مذكرة تفاهم للاستحواذ على 55% من «فودافون مصر» 60 يومًا، و94% نسبة رضا المستفيدين من الضمان الصحي، ووزارة الصحة توضح أهم خطوات المملكة الاستباقية لمواجهة جائحة كورونا.

STC تمدد مذكرة تفاهم للاستحواذ على 55% من «فودافون مصر» 60 يومًا

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC، اليوم الأحد، تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة مع «مجموعة فودافون» الخاصة بالاستحواذ المحتمل على حصة فودافون في شركة فودافون مصر، البالغ قدرها 55%، لمدة 60 يومًا.

أكثر من 24 ألفًا استفادوا من خدمات «تطمن» في مكة

استفاد أكثر من 24 ألف مراجع، من خدمات عيادات «تطمن» في مكة المكرمة، منذ بدء العمل بها حتى الآن.

جامعة نجران تستقبل غدًا طلبات القبول لخريجي الثانوية العامة.. تعرف على شروط التسجيل

تبدأ جامعة نجران، غدًا الاثنين، استقبال طلبات القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي1440/1441هـ.

الجوازات توضح عقوبات عدم تجديد «هوية مقيم» في موعدها.. تعرف عليها

أوضحت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، عقوبات عدم تجديد هوية المقيم في المواعيد المحددة.

سحب رعدية على جازان.. وعوالق ترابية بالباحة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إلى تكوُّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على محافظات الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا.

المؤسسة العامة للتقاعد توضح 4 خطوات لضم «خدمة حكومي»

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، خطوات «ضم خدمة حكومي» لنظامي التقاعد المدني والعسكري، مشيرةً إلى 5 شروط من أجل إتمام ضم الخدمة.

«الضمان الصحي»: 94% نسبة رضا المستفيدين خلال الشهر الماضي

كشفت بيانات نشرها مجلس الضمان الصحي التعاوني عن أنَّ عدد مكالمات التواصل عبر مركز خدمة العملاء الخاص، تجاوزت 35025 اتصالًا خلال شهر يونيو الماضي، فيما بلغ عدد الشكاوى المستلمة 11211 شكوى، بينما سُجلت 5193 مكالمة للاستفسار عن مختلف إجراءات التأمين الصحي.

3 قطاعات تقود الأسهم السعودية للصعود بمستهل التعاملات

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استهلَّ المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية «تاسي» تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع، مدعومًا من 3 قطاعات قيادية؛ هي: البنوك والطاقة والاتصالات.

مستشفى الملك فيصل التخصصي ضمن أكبر 5 مراكز بالعالم لجراحة الروبوت القلبية

دخل مركز القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض ضمن أكبر 5 مراكز على مستوى العالم في جراحة الروبوت القلبية، بعد أن تمكن من إجراء 105 عمليات دقيقة ومعقدة للقلب خلال عام واحد بواسطة النظام الجراحي الروبوتي السريري.

«تقني مكة» توضح للقطاع الخاص الآلية الحديثة للتنسيق الوظيفي

وجَّهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، دعوتها إلى المسؤولين بالموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص بمحافظات المنطقة، لحضور اللقاء الذي يستعرض آلية التنسيق الوظيفي الحديثة بموقع «تقني» وتخصصات التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، الذي يُعقد غدًا الاثنين عبر منصة غرفة جدة.

السفير التشيكي يختص «عاجل» بحديث عن مجالات التعاون واليمن وليبيا ومواجهة كورونا

أكد سفير التشيك لدى المملكة العربية السعودية يوراي كوديلكا، أن العلاقات مع السعودية «جيدة للغاية، تعبر عنها الزيارات الرسمية المتبادلة، والتعاون في مجالات عدة».

فتح باب القبول بجامعة القصيم للعام الدراسي الجديد

أعلنت جامعة القصيم، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات وطلبة المنح الداخلية للعام الجامعي 1442هـ من خلال البوابة الإلكترونية.

حساب المواطن يجدِّد التذكير: تعديلات إثبات الاستقلالية تشمل جميع الأعمار

جدد حساب المواطن التذكير بأن تعديلات إثبات الاستقلالية للفرد المستقل تشمل جميع الأعمار ابتداءً من 18 سنة.

«الصحة» توضح أهم خطوات المملكة الاستباقية لمواجهة جائحة كورونا

كشفت وزارة الصحة عن أهم الخطوات الاستباقية والإجراءات الاحترازية الصحية التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا، مشيرةً إلى أنه خلال 3 أشهر فقط تمكنت المملكة العربية السعودية بجميع قطاعاتها الصحية من زيادة القدرة الاستيعابية للعنايات المركزة بنسبة 30%.

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