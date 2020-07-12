أمانة الشرقية تضبط 41 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية

ضمن جولاتها للتأكد من تطبيق التدابير الصحية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس السبت، 714 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية والمركز التجارية ومساكن العمال. وأسفرت الجولات الرقابية للأمانة عن ضبط 41 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و36 مخالفة عدم التقيد بالتدابير الصحية. وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والمرافق العامة للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة من قِبَل الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات 940. Advertisements اقرأ أيضًا: بالصور.. شاهد كيف يتم تطهير مدارس الشرقية التي استخدمت سكنا للعمالة بالفيديو.. أمانة الشرقية تجهز 961 مرفقًا سياحيًا لاستقبال الزوار

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