أكثر من 24 ألف شخص استفادوا من خدمات «تطمن» في مكة

الخدمة متاحة للجميع حتى مخالفي الإقامة..
استفاد أكثر من 24 ألف مراجع، من خدمات عيادات «تطمن» في مكة المكرمة، منذ بدء العمل بها وحتى الآن.
وبيَّنت صحة مكة المكرمة أن خدمات عيادة «تطمن» تُقدم من خلال سبع عيادات، موزعة على عدة مراكز صحية ومستشفيات هي، مركز المنصور، الخالدية، حداء، شرائع المجاهدين، أبو عروة بقطاع الجموم، غران بقطاع خليص، ومستشفى الكامل العام.
يذكر أنَّ عيادات «تطمن» مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وما قد يرافقها من ضيق في التنفس، أو سعال.
وهذه الخدمة متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
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