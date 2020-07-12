جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تفتح باب القبول للعام الجامعي المقبل

عبر بوابة القبول الإلكترونية..
تفتح جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، يوم غدٍ، باب القبول للطلاب والطالبات للعام الجامعي القادم 1441/ 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية.
ويتمّ التقديم دون الحاجة للمراجعة أو إرسال أي وثائق أو مستندات للجامعة؛ حيث إنَّ إجراءات القبول إلكترونية مرتبطة مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس، ويستمر القبول حتى الساعة الـ 12 ظهرًا من يوم الجمعة القادم.
وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتورعبدالله آل مريح، أنَّ الجامعة أطلقت في وقت سابق بوابة القبول الإلكترونية لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي القادم 1441 / 1442هـ، لتمكين المتقدمين من الاطلاع المبكر على برامج الجامعة وشروط الالتحاق والاستعداد للتقديم، كما فعّلت حملة أفُق الإلكترونية للعام الرابع على التوالي وتهدف إلى تعريف خريجي وخريجات المرحلة الثانوية العامة بالمسارات والكليات والتخصصات التي تُقدِّمها الجامعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للعمادة.
ونوَّه إلى أنَّ الجامعة عملت خلال السنوات الماضية على بناء منظومة إلكترونية متكاملة تساهم في استقبال طلبات الالتحاق بمسارات وبرامج الجامعة المختلفة للعام الجامعي القادم، وتركز على تكامل التقنية في عملية القبول، الذي بدوره سيسهل إجراءات القبول على الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أنَّه بإمكان الطالب الدخول على بوابة القبول والاطلاع على المعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات المتميزة.
وعدّ الدكتور آل مريح، حملة أفُق الإلكترونية حملة توعوية إرشادية للطلاب والطالبات الراغبين بالالتحاق بالجامعة لمساعدتهم في اختيار التخصص المناسب لقدرات وميولهم وإمكاناتهم وقدراتهم الذاتية وآلية التقديم والإجابة على الاستفسارات ذات العلاقة بالقبول، ويمكن متابعة الحملة عبر حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستجرام وسناب شات عبر المعرف @IAU_AR ، مؤكدًا حرص الجامعة على مساعدة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم اللازم لهم على مدار الساعة خلال فترة القبول باستخدام قنوات إلكترونية متنوعة مسموعة ومرئية بشكل تزامني ولا تزامني.
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جامعة الملك فيصل تفتح القبول للعام الجامعي القادم «غدًا»
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