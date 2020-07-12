عيادات «تطمن» بحفر الباطن تستقبل 1584 مراجعًا

استقبلت عيادات «تطمن» بمحافظة حفر الباطن 1584 مراجعًا منذ انطلاقها مؤخرًا ممن ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا مثل (ارتفاع درجة الحرارة أو الأعراض التنفسية أو احتقان في الحلق أو فقدان حاسة الشم والتذوق)؛ وذلك للتأكد من سلامتهم.

وقال مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية والمتحدث الرسمي بصحة حفر الباطن محمد الشمري: إنَّ العيادات قدمت الرعاية الصحية اللازمة للمراجعين من قبل الطواقم الطبية في العيادات المخصصة والتي تعمل على مدار 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وتستقبل عيادات «تطمن» المراجعين في مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، ومركز صحي أبو موسى، ومركز صحي الأمير سلطان، لمن لديه أعراض فيروس كورونا المستجد سواء مواطنين أو مقيمين أو مخالفي نظام الإقامة، ويتم استقبال المرضى مباشرة دون أي مواعيد وتأتي هذه الخدمة ضمن الخدمات التي أطلقتها وزارة الصحة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجدCOVID-19.

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