السعودية اليوم / بلدية مركز الشقيق تسلم موقع المشروع السياحي الترفيهي لصالح إحدى المؤسسات الوطنية



جيزان 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليه 2020 م واس

سلمت بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب ، موقع المشروع السياحي الترفيهي ، الذي تم مؤخرا توقيع عقد إنشائه من قبل أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان لصالح إحدى المؤسسات الوطنية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس ناصر بن أحمد عطيف، أن المشروع الذي يقع على مساحة تبلغ ٨٠٦٥٣ متراً سيتم تنفيذه على مرحلتين حيث سيتم تشغيل المرحلة الأولى حسب خطة التنفيذ خلال سنة ونصف ،فيما سيتم تنفيذ مرحلة التشغيل النهائية سنتين ونصف.

وبين المهندس عطيف أن المشروع سيضم عدداً من الأنشطة السياحية والترفيهية المتميزة المقترحة الجاري دراستها مع المستثمر كمدينة العاب المائية ونافورة راقصة والأكواريوم ومطاعم وكافيهات وجلسات مفتوحة ومغلقه ، وعدد من الفلل الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وفندق بغرف وأجنحة فاخرة ونادي صحي للرجال والنساء ومسجداً وسوبر ماركت ومواقف السيارات والشوارع والتي ستكون نقلة نوعية على كورنيش وشاطئ الشقيق بهدف تقديم أفضل الخدمات لزوار مركز الشقيق.

// انتهى//

16:15ت م

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