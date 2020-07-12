السعودية اليوم / "الصحة " تنشر إنفوجرافيك لتوضيح مهام عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد



الرياض 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

أوضحت وزارة الصحة الفرق بين مهام عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" التي أطلقتها الوزارة خلال جائحة فيروس

وبينت "الصحة" من خلال إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في "تويتر" أن من ظهرت لديه أعراض الفيروس فعليه أن يتوجه إلى عيادات "تطمن"، أما من ليس لديه أي أعراض لفيروس كورونا الجديد ويرغب في معرفة مدى إصابته بالفيروس من عدمه فعليه مراجعة مراكز "تأكد"، مشيرةً إلى أنه يمكن للمراجعين معرفة مواقع العيادات والمراكز من خلال موقع وزارة الصحة: www.moh.gov.sa .

// انتهى //

16:08ت م

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الرياض 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأوضحت وزارة الصحة الفرق بين مهام عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" التي أطلقتها الوزارة خلال جائحة فيروس كورونا الجديد 19.وبينت "الصحة" من خلال إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في "تويتر" أن من ظهرت لديه أعراض الفيروس فعليه أن يتوجه إلى عيادات "تطمن"، أما من ليس لديه أي أعراض لفيروس كورونا الجديد ويرغب في معرفة مدى إصابته بالفيروس من عدمه فعليه مراجعة مراكز "تأكد"، مشيرةً إلى أنه يمكن للمراجعين معرفة مواقع العيادات والمراكز من خلال موقع وزارة الصحة: www.moh.gov.sa .// انتهى //16:08ت م0145

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