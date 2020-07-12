السعودية اليوم / أمانة عسير تستعيد أكثر من 125 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية



أبها 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

استعادت أمانة منطقة عسير وعدد من البلديات التابعة لها، خلال الأسبوع الماضي 125.300 متر مربع من الأراضي الحكومية التي طالتها أيدي المعتدين في 4 مواقع مختلفة بالمنطقة.

وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع جميع التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشار إلى أن الإحداثات التي تمت إزالتها من الأراضي الحكومية أحدثها عدد من المخالفين للأنظمة الذين حاولوا الاستيلاء على الأراضي بوضع اليد وإقامة منشآت، وإحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية، أو تراخيص نظامية.

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15:59ت م

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