السعودية اليوم / مركز برنامج جودة الحياة يدعم منصة "هايتس بوديوم" لتعزيز الهوايات



الرياض 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

وقع مركز برنامج جودة الحياة اتفاقية تفاهم مع منصة "هايتس بوديوم" يقومان بموجبها بدعم المبادرات المجتمعية وتعزيز ممارسة أفراد المجتمع للهوايات من خلال جمع ذوي الخبرة والتجربة من شتى أنحاء العالم لتقديم محتوى إثرائي متميز عبر المنصة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مركز برنامج جودة الحياة لتعزيز منظومة الهواة من خلال تبني المنصات الوطنية وزيادة الوعي بالهوايات وتمكين الشباب في شتى المجالات، ضمن مجموعة من المبادرات التي تقع ضمن اختصاصات المركز بوصفه مظلة لكل ما يتعلق بالهوايات في المملكة.

ويعمل مركز برنامج جودة الحياة على تنفيذ مبادرة "زيادة الوعي بالهوايات وبأندية الهواة" إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى نشر أهمية الهوايات في المجتمع، وتحفيز المشاركة، لبناء مجتمع حيوي.

وسينطلق أول اللقاءات الافتراضية عبر منصة هايتس بوديوم يوم الثلاثاء 14 يوليو 2020م بتعريف جودة الحياة في المملكة، و تسليط الضوء على مختلف الهوايات التي يدعمها المركز، مثل الطهي والتصوير والرياضة وغيرها، وذلك عبر موقع المنصة heightspodium.com.

واعتُمد في وقت سابق مركز برنامج جودة الحياة جهةً إشرافيةً فنيةً على الجمعيات والمؤسسات غير الربحية المختصة بالهوايات بما في ذلك تأسيس وتفعيل أندية الهواة في المملكة.

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15:40ت م

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