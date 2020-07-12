السعودية اليوم / مجلس إدارة مركز "أداء" يعقد اجتماعه الحادي عشر



الرياض 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

عقد مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة برئاسة معالي الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم اجتماعه الحادي عشر (الأول بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيله).

وفي مستهل الاجتماع نوه معاليه بما يجده المركز من دعم واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير

واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات.

ويضم مجلس إدارة المركز معالي الدكتور ماجد بن عبدالله المنيف, ومعالي الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان, ومعالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم, والأستاذة رانيا بنت محمود نشار.

// انتهى //

15:36ت م

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الرياض 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسعقد مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة برئاسة معالي الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم اجتماعه الحادي عشر (الأول بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيله).وفي مستهل الاجتماع نوه معاليه بما يجده المركز من دعم واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بما يعزز تحقيق قفزات ملموسة للوصول إلى أداء أمثل لمختلف الأجهزة العامة التي يعمل معها المركز وبما يسهم في ضخ روح جديدة في مسارات عمل الأجهزة العامة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها النوعية.واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات.ويضم مجلس إدارة المركز معالي الدكتور ماجد بن عبدالله المنيف, ومعالي الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان, ومعالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم, والأستاذة رانيا بنت محمود نشار.// انتهى //15:36ت م0135

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