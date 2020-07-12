- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الرياض تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ247 وإجمالي الحالات الحرجة 2245 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ247 وإجمالي الحالات الحرجة 2245
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة فيما أعلنت عن تعافي (1742) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (167138) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (62898) حالة من بينها (2245) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (232259) حالة، توفي منهم (2223) حالة.
توزيع الحالات الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (2779) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: الرياض 247، جدة 191، الهفوف 164، الدمام 157، مكة المكرمة 157، الطائف وخميس مشيط 119 في كل منهما، المبرز 99، أبها 95، المدينة المنورة 94، نجران 94، حفر الباطن 82.
توزيع الحالات حسب الجنس والعمر
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن ثلث حالات كورونا في المملكة تقريبًا تنحصر في الفئة العمرية من 40-60 عامًا.
وأضاف العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إلى أن نصف الحالات الحرجة المنومة في العنايات المركزة تبلغ أعمارهم ٦٠ عامًا فأكثر مشيرًا إلى أن الحالات تتوزع بواقع الثلث من النساء والثلثين من الذكور.
كما تم رصد عدد من الحالات في عدد من المدن السعودية كما يلي:
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ247 وإجمالي الحالات الحرجة 2245 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.