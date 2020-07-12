2020-07-12

متحدث الصحة : ثلث حالات كورونا بين الـ40 والـ60 عامًا وثلثا الإصابات بين الذكور

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن ثلث حالات كورونا في المملكة تقريبًا تنحصر في الفئة العمرية من 40-60 عامًا.

الحالات الحرجة

وأضاف العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إلى أن نصف الحالات الحرجة المنومة في العنايات المركزة تبلغ أعمارهم ٦٠ عامًا فأكثر.

Advertisements

نسبة تعافي أصحاب الأمراض المزمنة

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة كشف في وقت سابق أن نسبة التعافي من كورونا بين أصحاب الأمراض المزمنة عالية لكن الفئة خطرة.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يدخلون العناية المركزة أو الوفيات من بين أصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح متحدث الصحة أن 50 % من الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.

وأفاد العبدالعالي أن ثلثي الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي وأن 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عامًا فأكثر.

المزيد

جديد الأخبار