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قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن هناك انخفاضًا في معدل الحالات الحرجة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي كاشفًا أن نصف الحالات الحرجة المنومة بالعناية المركزة فوق عمر 60 عامًا .
وتابع خلال الإيجاز الدوري حول تطورات "كورونا" في المملكة اليوم الأحد: ثلث الحالات الحرجة تتراوح بين 40 و60 عامًا .متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 03:55 PM
قال: نصف الحالات الحرجة المنومة بالعناية المركزة فوق عمر 60 عامًا
قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن هناك انخفاضًا في معدل الحالات الحرجة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي كاشفًا أن نصف الحالات الحرجة المنومة بالعناية المركزة فوق عمر 60 عامًا .
وتابع خلال الإيجاز الدوري حول تطورات "كورونا" في المملكة اليوم الأحد: ثلث الحالات الحرجة تتراوح بين 40 و60 عامًا .
، متحدث #وزارة_الصحة: هناك انخفاض في معدل الحالات الحرجة ،
المصدر : الخليج 365
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