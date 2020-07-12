، متحدث #وزارة_الصحة: هناك انخفاض في معدل الحالات الحرجة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: نصف الحالات الحرجة المنومة بالعناية المركزة فوق عمر 60 عامًا

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن هناك انخفاضًا في معدل الحالات الحرجة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي كاشفًا أن نصف الحالات الحرجة المنومة بالعناية المركزة فوق عمر 60 عامًا .

وتابع خلال الإيجاز الدوري حول تطورات "كورونا" في المملكة اليوم الأحد: ثلث الحالات الحرجة تتراوح بين 40 و60 عامًا .متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي