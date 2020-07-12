محمد بن مسعود - الدمام - 12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 03:42 PM "التأمينات": اعتماد عقوبات مخالفات أمر "دعم العاملين السعوديين بالقطاع الخاص" "التأمينات": اعتماد عقوبات مخالفات أمر "دعم العاملين السعوديين بالقطاع الخاص" أعلنت المؤسسة العامة للتأمينت الاجتماعية اليوم اعتماد تطبيق العقوبات على المخالفات المرتكبة لأي من أحكام الأمر الملكي الخاص بدعم العاملين السعوديين في منشآت #القطاع_الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا. الكلمات المفتاحية ، "التأمينات": اعتماد عقوبات مخالفات أمر "دعم العاملين السعوديين بالقطاع الخاص" ،

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