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تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم, جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي (الجديد) بجدة، وكان في استقباله مدير جوازات المطار العقيد سليمان بن محمد اليوسف.
وتفقد اللواء اليحيى صالات الجوازات بالمطار الجديد للتأكد من توفر جميع الاحتياجات اللازمة من الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة.
رافق مدير عام الجوازات خلال زيارته التفقدية كلٌّ من قائد قوات الجوازات للحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد ومدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عابد بن فايز الحارثي.
مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 03:31 PM
للتأكد من توفر جميع الاحتياجات اللازمة من الكوادر والأجهزة التقنية"اليحيى" يتفقد صالات الجوازات بمطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة
تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم, جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي (الجديد) بجدة، وكان في استقباله مدير جوازات المطار العقيد سليمان بن محمد اليوسف.
وتفقد اللواء اليحيى صالات الجوازات بالمطار الجديد للتأكد من توفر جميع الاحتياجات اللازمة من الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة.
رافق مدير عام الجوازات خلال زيارته التفقدية كلٌّ من قائد قوات الجوازات للحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد ومدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عابد بن فايز الحارثي.
، "اليحيى" يتفقد صالات الجوازات بمطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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