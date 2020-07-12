شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بعصابة تسرق المحلات والمركبات بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل
وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على تشكيلٍ عصابي يتكون من ( ثلاثة مواطنين ، في العقد الرابع من العمر ) ، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بالسلب تحت تهديد السلاح ، وسرقة المركبات والمحلات التجارية، و قيامهم بوضع لوحات مسروقة على مركباتهم لاستخدامها في تنفيذ جرائمهم، وقد ضبط بحوزتهم مركبتان مسروقتان، ومواد مسكرة ومخدرة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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