شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخصين تورطا في ثلاث قضايا جنائية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (مواطنيّن اثنين بالعقد الثالث من العمر)، لتورطهما في (3) قضايا جنائية تمثلت بانتحال صفة رجل أمن وموظف حكومي، والاستيلاء على مبالغ مالية من العمالة الوافدة في أحياء متفرقة بمدينة الدمام، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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