شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف ريال غرامة مخالفي الإجراءات الاحترازية بالحج والان نبدء بالتفاصيل

صدرت موافقه كريمة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد المختصة بموسم حج هذا العام ١٤٤١ هجرية، وهي: «يعاقب أي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية ، ممن يدخلون مشاعر (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح بغرامة مالية قدرها عشرة الآف ريال، وفي حال التكرار تضاعف العقوبة».

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