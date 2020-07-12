شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعزي حاكم الشارقة في وفاة الشيخ أحمد القاسمي والان نبدء بالتفاصيل
وقد عبر الشيخ سلطان القاسمي عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صادق عزائه في الفقيد - رحمه الله -، سائلا الله أن يجزل لخادم الحرمين الشريفين الأجر على مواساته لهم.
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