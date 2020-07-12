شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مفقود القصيم "عبدالكريم الدخيل" وهو بصحة جيدة والان نبدء بالتفاصيل

عثرت شرطة القصيم على الطفل المفقود عبدالكريم الدخيل وهو بصحة جيدة، حيث فقد منذ صباح يوم الخميس الماضي في القصيم.

وكان آخر ظهور له في أحد مطاعم شارع البخاري ببريدة، وناشد ذووه المساعدة في إيجاده.