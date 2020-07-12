شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مفقود القصيم "عبدالكريم الدخيل" وهو بصحة جيدة والان نبدء بالتفاصيل
عثرت شرطة القصيم على الطفل المفقود عبدالكريم الدخيل وهو بصحة جيدة، حيث فقد منذ صباح يوم الخميس الماضي في القصيم.
وكان آخر ظهور له في أحد مطاعم شارع البخاري ببريدة، وناشد ذووه المساعدة في إيجاده.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على مفقود القصيم "عبدالكريم الدخيل" وهو بصحة جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.