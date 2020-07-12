شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. مصادرة 3 طن خضار وفواكه تجاوزت الحد من "بقايا المبيدات" والان نبدء بالتفاصيل

صادرت أمانة منطقة القصيم خلال الأسبوع الماضي 3 طن من الخضار والفواكه بعد أن كشفت فحوصات مختبر الأمانة لسلامة الأغذية تجاوزها الحد المسموح به من متبقيات المبيدات. وكان المختبر قد نفذ 30 جولة تضمنت سحب 224 عينة لإجراء الاختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية.

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