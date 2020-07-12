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العثور على مفقود القصيم الدخيل بصحة جيدة
بعد يومين من الغياب في بريدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ أنها تقلت ما يفيد العثور على مفقود القصيم عبدالكريم علي الدخيل من قبل الجهات الأمنية بمنطقة القصيم وهو بصحة جيدة ولله الحمد.
وكانت الجمعة أعلنت قبل يومين أنها تقلت بلاغًا عن فقدان الشاب الذي يبلغ من العمر 16 سنة في مدينة بريدة، وأكدت أنه خرج من المنزل يوم الخميس ١٨/ ١١ / ١٤٤١هـ.
ونشرت الجمعية أرقام التواصل مع ذوي المفقود في حال العثور عليه أو على أية معلومات تسهل الوصول إليه.
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