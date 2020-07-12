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العثور على مفقود القصيم الدخيل بصحة جيدة

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2020-07-12

العثور على مفقود القصيم الدخيل بصحة جيدة

بعد يومين من الغياب في بريدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ أنها تقلت ما يفيد العثور على مفقود القصيم عبدالكريم علي الدخيل من قبل الجهات الأمنية بمنطقة القصيم وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

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وكانت الجمعة أعلنت قبل يومين أنها تقلت بلاغًا عن فقدان الشاب الذي يبلغ من العمر 16 سنة في مدينة بريدة، وأكدت أنه خرج من المنزل يوم الخميس ١٨/ ١١ / ١٤٤١هـ.

ونشرت الجمعية أرقام التواصل مع ذوي المفقود في حال العثور عليه أو على أية معلومات تسهل الوصول إليه.



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