خطوات تسجيل التدريب الصيفي لشاغلي الوظائف التعليمية

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - محمد الدريني

شهدت منصة التدريب الصيفي إقبالًا كثيفًا من المعلمين والمعلمات حيث قام أكثر من ٣٠٠ ألف متدرب ومتدربة بالتسجيل بالمنصة، وذلك من أجل التدريب على برامج التطوير المهني التعليمي في فترة الإجازة الصيفية، من خلال البرامج المتنوعة التي تتيحها المنصة.

منصة التدريب الصيفي لإكساب المهارات

وتساعد منصة التدريب الصيفي شاغلي الوظائف التعليمية لاكتساب النقاط اللازمة للتطوير، واستيفاء متطلبات الترقية وفق التنافسية المهنية التي سيكون مدارها مرتبطًا بالتطوير المهني المستمر، كما تساعد هذه البرامج تعمل على تمهير المستهدفين والمستهدفات بهدف رفع مستوى الأداء لجميع عناصر العملية التعليمية داخل حجرة الصف وخارجها لضمان جودة المخرج التعليمي.

خطوات التسجيل في منصة التدريب الصيفي

على المعلمين والمعلمات الراغبين في التسجيل في منصة التدريب الصيفي اتباع الخطوات التالية:

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الدخول على المنصة من (هنا).

دخول المتدرب ببيانات موقع نظام نور التعليمي.

الاطلاع على الشروط العامة والمجالات المتاحة.

اختيار البرنامج المناسب وفق الاختصاص والاشتراك به.

يجب أن يكون البريد الإلكتروني المستخدم في حساب برنامج زووم هو نفس الإيميل المسجل به في التدريب.

28 برنامجًا تربويًا وتقنيًَا

ويندرج تحت هذه المرحلة 28 برنامجًا تربويًا وتقنيًا وتخصصيًا لتحقيق أكثر من 3500 ساعة تدريبية، وتفويض 7 إدارات تعليمية عامة لإدارة عمليات التدريب عن بُعد لتعمل بشكل متناغم، ومشاركة تطوعية من الجامعات الحكومية، وذلك وفق الأطر التنظيمية التي يتيحها الدليل الخاص بعمليات وبرامج التدريب، حيث يرتكز مشروع التدريب على السعي نحو تمهين وظيفة المعلّم، وتعزيز ثقافة التطوير المهني، إضافةً إلى تحقيق نواتج التعلّم بما يدعم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية التي دخلت حيز النفاذ.

وتتيح هذه المرحلة الفرص المستمرة لشاغلي الوظائف التعليمية لاكتساب النقاط اللازمة للتطوير، واستيفاء متطلبات الترقية وفق التنافسية المهنية التي سيكون مدارها مرتبطًا بالتطوير المهني المستمر.

التدريب المتزامن

ويعتمد أسلوب التدريب الإلكتروني المستخدم في هذه المرحلة على “التدريب المتزامن”، عملًا بالتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19:covid 19)، وتماشيًا مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة على الصُّعد كافة.

وكانت الخدمات التدريبية في المرحلتين الأولى والثانية قد غطت جميع مناطق ومحافظات المملكة، حيث دُرّب أكثر من 340 ألف متدرب ومتدربة من خلال 1500 برنامج تدريبي عن بُعد عبر منصة التطوير المهني، ومبادرات إدارات التدريب المختلفة، وبالشراكة مع 9 جامعات سعودية، إضافةً إلى برامج التوعية والتثقيف والبرامج التطوعية.

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