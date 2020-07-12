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استمرار القبول في برامج جامعة سطام التدريبية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تواصل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، تلقي طلبات التسجيل في برامج التدريب الصيفي لمعلمي ومعلمات التعليم العام، وذلك بالتعاون مع المركز لوطني للتطوير المهني والتعليمي في وزارة التعليم.
برامج جامعة سطام التدريبية
وتشتمل البرامج التدريبية التي تعقد بكلية التربية في مقر جامعة سطام بمدينة السيح، على جملة من البرامج التطويرية النوعية التخصصية لشاغلي الوظائف التعليمية بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم المهنية والعلمية، وتهدف إلى رفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي في ضوء المعايير المهنية للمعلمين والمعلمات للإسهام في تجويد نواتج التعلم، وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.
رابط التسجيل في جامعة سطام
ودعت الجامعة المعلمين والمعلمات الراغبين بالالتحاق في البرامج التدريبية الصيفية إلى التسجيل عبر الرابط التالي (هنا).
التقديم في جامعة سطام للطلاب والطالبات
يذكر أن جامعة سطام كانت قد أعلنت عن إجراءات ومواعيد القبول للطلاب والطالبات للعام الجامعي 1442هـ حيث يتم التقديم عبر بوابة القبول الموحد للطلاب عبر الرابط التالي (هنا) خلال الفترة من يوم الثلاثاء 23 ذي الحجة وحتى يوم 29 ذي الحجة،
أما تسجيل الطالبات فسوف يتم خلال الفترة من 24 ذي الحجة وحتى 30 ذي الحجة عبر الرابط التالي (هنا).
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