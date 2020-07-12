2020-07-12

استعادة 125 ألف م2 من الأراضي الحكومية في عسير

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - عسير

جددت أمانة منطقة عسير، التأكيد على ملاحقة كل أشكال التعديات على الأراضي الحكومية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المعتدين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

استعادة 4 مواقع مختلفة

وكانت الأمانة وبلدياتها قد استعادت خلال الأسبوع الماضي نحو 125.300 ألف م2 من الأراضي الحكومية التي طالتها أيادي المعتدين في 4 مواقع مختلفة بالمنطقة.

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وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع كافة التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

تحذير من التعدي على أراضي الدولة

وحذر الحميدي من التعدي على الأراضي الحكومية لما لها من آثار سالبة عوضًا عن عرقلتها لحركة التنمية العمرانية.

كاشفاً أن الإحداثات التي تمت إزالتها، واستعادتها حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت، وإحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية، أو تراخيص نظامية.

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