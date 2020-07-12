1.7 مليون ريال لإنشاء حديقة الملك سلمان بمحايل

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

وقّع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة عقدًا استثماريًا من المشروعات البلدية والخدمية بمحافظة محايل عسير، بقيمة تجاوزت 1.7 مليون ريال مع إحدى الشركات المتخصصة.

رفع حجم الاستثمارات والإيرادات

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن العقد الذي تم ترسيته لإنشاء وتشغيل الحديقة جاء بقيمة إجمالية بلغت 1.730.000 ريال مشيرًا إلى أن الأمانة تهدف إلى رفع حجم استثمارات وإيرادات بلدية المحافظة وفقًا لرؤية الأمانة وتماشيًا مع توجيهات وزارة الشئون البلدية والقروية والتي تهدف إلى توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية.

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ونوه بأن الأمانة وكافة بلدياتها تسعى خلال الفترة الحالية إلى طرح مزيد من المواقع الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال والتي بدورها ستسهم في رفع مستوى المنطقة الاقتصادي والاستثماري.

استكمال عقود المشاريع الاستثمارية

من جهته بيّن رئيس بلدية محايل عسير سعيد علي بن حافظ بأن تلك العقود الاستثمارية تأتي استمرارًا وحرصًا من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي لاستكمال كافة العقود المخصصة للمشاريع الاستثمارية وإنجازها في أسرع وقت ممكن حتى يستفيد متابعات الخليج 365 والمقيم منها.

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