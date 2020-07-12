شاهد.. مدني المجاردة يُنقذ عالقين في جبل آل مرير

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - المجاردة

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة المجاردة اليوم من مساعدة شخصين في النزول؛ وذلك بعد أن علقا أمس السبت بجبل آل مرير بعد إصابتهما بالإجهاد.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بأنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة النماص أمس السبت في تمام الساعة (١٧:٣٧) م تعرض شخصين للإجهاد والإعياء وعدم استطاعتهما مواصلة السير في منطقة جبلية لم يستطيعا تحديدها.

Advertisements

وأشار متحدث مدني عسير إلى أنه وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة من إدارتي النماص والمجاردة وبتحديد موقعهما في أسفل جبل مرير تولت إدارة المجاردة أعمال البحث والإنقاذ.

وأضاف أنه عند الوصول وجد بأن الحالة عبارة عن وجود مواطنين عالقين في جبال خاط أسفل جبل مرير حيث باشرت الفرق مهمامها صعودًا سيرًا على الأقدام مسافة (٣ كم) تسلقًا لعدد من الجبال والوصول إليهما وهُما مصابان بالإعياء والتعب وبتقديم اللازم لهما من مياه وسوائل تم البدء في عملية مساعدتهما على النزول مشيًا على الأقدام إلى أقرب نقطة للسيارات وذلك بالتعاون مع متطوعي الدفاع المدني وهما بصحة جيدة ما عدا بعض الإجهاد والتعب وقد استغرق النزول وقتًا طويلًا بسبب وعورة التضاريس وكثافة الأشجار والصخور وأيضًا لكثرة التوقف والراحة نظرًا للتعب والإنهاك الحاصل للشخصين وللظلام الدامس مع أخذ الحيطة والحذر أثناء النزول وقد تم الوصول بالشخصين وإنزالهما في تمام الساعة (٠٥:٣٠) ص.

فيما تم تسليم الحالة للجهة المختصة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

المزيد

جديد الأخبار