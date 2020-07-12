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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 836 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 54894 حالة فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة، إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 390 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند اليوم الأحد، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 836 السابقة تضمنت 549 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 67ر65 في المئة و287 حالة لغير الكويتيين بنسبة 33ر34 في المئة.الكويت فيروس كورونا الجديد
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 02:40 PM
ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 54894 حالة836 إصابة جديد بكورونا و4 وفيات في الكويت
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 836 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 54894 حالة فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة، إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 390 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند اليوم الأحد، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 836 السابقة تضمنت 549 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 67ر65 في المئة و287 حالة لغير الكويتيين بنسبة 33ر34 في المئة.
، 836 إصابة جديد بكورونا و4 وفيات في الكويت ،
المصدر : الخليج 365
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