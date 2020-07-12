، عقب إعلانها اسم المصاب بكورونا.. بلدية الليث في مرمى الاتهامات ،

محمد بن مسعود - الدمام - واقعة اعتبرها متابعون ومتناقلون لصورة التغريدة تعدّياً على الخصوصية

خطوة قد تكون غريبة والأولى من نوعها على مستوى بلديات المملكة؛ أعلنت بلدية محافظة الليث بالاسم عن حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ لأحد منسوبيها على حسابها بـ"تويتر"، مطالبةً المخالطين بعزل أنفسهم صحياً.

وكشفت البلدية عن هوية موظفها المصاب بالفيروس عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، حيث لم تكتفِ بذكر مقر عمله، ما اعتبره عدد من المتابعين ومتناقلي صورة التغريدة نوعاً من التعدي على خصوصية المرضى؛ كان الأحرى التنويه فقط على مقر مكتب الخدمات دون ذكر الاسم.

وجاءت التغريدة التي نشرتها بلدية الليث عبر حسابها الرسمي على "تويتر": نظراً لوجود حالة إصابة بـ ‎#فيروس_كورونا لأحد منسوبي البلدية، الموظف (تفضل "الخليج 365" عدم نشر اسمه) مكتب خدمات سعيا، شفاه الله وعافاه. وحرصاً منا على سلامتكم، نأمل ممن خالطه سرعة إجراء الفحص عن طريق وزارة الصحة، وعزل أنفسهم حتى صدور نتائج التحليل الخاصة بهم".فيروس كورونا الجديد