شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ شخصين عالقين في جبل آل مرير بالمجاردة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة المجاردة، اليوم الأحد، بعدما علقا أمس السبت بجبل آل مرير بعد إصابتهما بالإجهاد.

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، بأنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة النماص، تعرض شخصين للإجهاد والإعياء وعدم استطاعتهما مواصلة السير في منطقة جبلية لم يستطيعا تحديدها.

وأوضح متحدث مدني عسير، أنه تم تحريك الفرق اللازمة من إدارتي النماص والمجاردة وبتحديد موقعهما في أسفل جبل مرير تولت إدارة المجاردة أعمال البحث والإنقاذ؛ فيما باشرت الفرق مهمامها صعودًا سيرًا على الأقدام مسافة (٣ كم) تسلقًا لعدد من الجبال والوصول إليهما وهُما مصابان بالإعياء والتعب.

وأشار إلى أنه بتقديم اللازم لهما من مياه وسوائل تم البدء في عملية مساعدتهما على النزول مشيًا على الأقدام إلى أقرب نقطة للسيارات، وذلك بالتعاون مع متطوعي الدفاع المدني وهما بصحة جيدة ما عدا بعض الإجهاد والتعب وقد استغرق النزول وقتًا طويلًا بسبب وعورة التضاريس وكثافة الأشجار والصخور وأيضًا لكثرة التوقف والراحة.