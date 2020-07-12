شكرا لمتابعة خبر عن العثور على مفقود بريدة المتغيب من 3 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى): عثرت الجهات الأمنية بالتعاون مع الفرق التطوعية على الشاب الذي اختفى في بريدة بالقصيم والذي سلطت "صدى " الضوء عليه . عثرت الجهات الأمنية بالتعاون مع الفرق التطوعية على الشاب الذي اختفى في بريدة بالقصيم والذي سلطت "صدى " الضوء عليه . وأكد ابن عم الشاب الذي خرج من محافظة بقعاء انه بصحه جيدة ولم يمسسه اي اذى . وكان الشاب قد شوهد اكثر من مرة قرب سوق التمور في بريده والتقطت صورته كاميرات المراقبة .

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