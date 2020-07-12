شكرا لمتابعة خبر عن «‏الخضيري» يحذر من شخص يبيع علاج وهمي للسرطان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، اليوم الأحد، من أحد الأشخاص والذي يقوم ببيع علاج وهمي للسرطان.

وكتب فهد الخضيري، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏لماذا لا ينشغل الكثير بالقراءة النافعة والعميقة ليتثقف بدلاً من نقل الإشاعات والأكاذيب التي لا تفيده ولا وطنه بل هي ضرراً" .

وأضاف: " إشاعات تتكرر منذ٢٠١١؟ رسالة من عبدالله إبراهيم يبيع علاج وهمي للسرطان وكل يوم ينخدع به الكثير ممن يصدّقون رسالة مجهولة. (كل الذين حولوا له فلوس راحت عليهم) فلا تنخدع " .