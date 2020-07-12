شكرا لمتابعة خبر عن اتصالات المملكة: نحتاج شهرين لإتمام صفقة شراء حصة 55% من فودافون مصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت إتصالات المملكة اليوم الأحد، إنها ستحتاج إلى شهرين آخرين لإكمال صفقة شراء حصة قدرها 55% في فودافون مصر.

ويذكر بأن إتصالات المملكة وقعت في يناير 2020، اتفاقا غير ملزم لشراء الحصة مقابل 2.4 مليار دولار.

ومددت الإتصالات العملية لمدة 90 يومًا في أبريل الماضي، بسبب ما قالته بأنها تحديات لوجستية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.