شكرا لمتابعة خبر عن اتصالات المملكة: نحتاج شهرين لإتمام صفقة شراء حصة 55% من فودافون مصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت إتصالات المملكة اليوم الأحد، إنها ستحتاج إلى شهرين آخرين لإكمال صفقة شراء حصة قدرها 55% في فودافون مصر.
ويذكر بأن إتصالات المملكة وقعت في يناير 2020، اتفاقا غير ملزم لشراء الحصة مقابل 2.4 مليار دولار.
ومددت الإتصالات العملية لمدة 90 يومًا في أبريل الماضي، بسبب ما قالته بأنها تحديات لوجستية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر اتصالات المملكة: نحتاج شهرين لإتمام صفقة شراء حصة 55% من فودافون مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.