شكرا لمتابعة خبر عن الأمير تركي بن طلال يطلق مشروع "نشامى الحي" في جميع أحياء وقرى عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أطلق الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا ، اليوم الأربعاء مشروع "نشامى الحي" لتقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي والصحي والسياحي في أحياء وقرى منطقة عسير وذلك ضمن مبادرة نشامى عسير، وينفذه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ممثلًا في لجان التنمية الاجتماعية .

وأوضح أمير منطقة عسير خلال كلمته أن المشروع ينطلق كبقية مشاريع مبادرة نشامى عسير من وحي استراتيجية المنطقة المتمثلة في الاقتصاد و الإنسان والأرض ، حيث سيعمل مشروع "نشامى الحي" على تعزيز المجتمع المتماسك المدعوم بقيمه الثرية، والذي سيساهم بفاعلية في التنمية والمستقبل الزاهر ، في حين يهدف بشكل رئيسي إلى تنمية روح الفريق والعمل الجماعي، مشددا على أهمية التفكير بعقلية الـ"نحن" وليس "الأنا"، في تحالف للعمل الوطني يهدف للمصلحة العامة وتحقيق تطلعات ولاة الأمر - أيدهم الله - ، عبر خمسة آلاف متطوع تم قبولهم في مشروع نشامى الحي .

واستعرض الأمير تركي بن طلال أهداف المشروع والتي اهتمت بإكتشاف الطاقات وتوظيفها من خلال خلق البيئة المناسبة لتخطي المشاكل والصعوبات، ودعم جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا، مع تعزيز روح المواطنة لتكون ممارسة الإنتماء قولاً وفعلاً ، وتطوير القدرة على صناعة المبادرات وتقوية الميزة النسبية في المجتمع والنطاق الجغرافي لتكون ميزة تنافسية، مؤكدا على أن منطقة عسير ليس بها ميز نسبية لكنها هي بذاتها ميزة نسبية تنطلق من الطبيعة والأصالة لتقدم جميع مشاريعها بحداثة مليئة بروح الأصالة.

وأثنى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي خلال مداخلته عبر الإتصال المرئي على جهود أمير منطقة عسير المتواصلة في تبني وتأسيس المبادرات النوعية والمشاريع المتميزة غير المسبوقة ، مما يؤكد على حيوية العمل التطوعي في المنطقة بدعم أهلها، و مسؤوليها وتجارها لتصبح مصدر فخر وطني للعمل التطوعي.

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و كشف معاليه عن ثقة الوزارة في القدرات التنظيمية للعمل التطوعي في المنطقة بقيادة سمو المشرف العام على مبادرة نشامى عسير حيث خصصت مبلغ مليون ومائتي ألف ريال للمشروع، مؤكدا على تميز هذا النوع من المبادرات النوعية بقيادة الأمير تركي بن طلال لتأتي عسير في المقدمة من خلال طريقة التفكير الخلاقة، والأسلوب غير الاعتيادي في العمل .

و قدم أعضاء فريق عمل مبادرة نشامى عسير عرضاً عن فكرة المبادرة و تنوع مشاريعها الإحدى عشر، وآلية توزيعها الجغرافي، مع دور أربعة مراكز اجتماعية لتكون لجان تنفيذية تدير كافة اللجان العاملة في الأحياء والقرى .

الجدير بالذكر أن مشروع " نشامى الحي" يستهدف الأسر في أحياء وقرى منطقة عسير، و يرتبط بشكل رئيسي بتنفيذ البرامج التوعوية والوقائية والسياحية وتقديم الخدمات المساندة وفق الإجراءات الإحترازية، وتتمثل مهامه الرئيسية في قيام فرق النشامى التطوعية بالعمل ضمن ١٢ فرصة تم أخذها من استراتيجية منطقة عسير تتمحور حول ثلاث مجالات كبرى هي : الإنسان والأرض والاقتصاد. وتعود هذه الفرق إلى مرجعية اللجان الميدانية (لجان التنمية) حسب النطاق الجغرافي والتي تعود بدورها إلى مراكز التنمية الأربعة في منطقة عسير.