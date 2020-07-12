سبب وفاة الشاعر السعودي محمد الصاري

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد 12 يوليو/تموز 2020، وفاة الشاعر السعودي محمد الصاري بعد صراع طويل مع المرض في أحد مشافي الرياض، فيما نفت مصادر عائلية أن تكون وفاته بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكدت صحيفة سبق المحلية وفاة الشاعر محمد بن سياف الصاري، اليوم، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز التاسع والثمانين عاما، حيث يعتبر من أبرز الشعراء في السعودية.

وتخطي الشاعر سياف الصاري بشعبية واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج والوطن العربي، حيث نعي العديد من زملائه الشعراء بكلمات مؤثرة بعد خبر وفاته اليوم.

ونعت وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية، الشاعر محمد بن سياف الصاري حيث قالت:" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبقلوب مليئة بالحزن والمواساة نعزي أنفسنا بوفاة الفقيد الشاعر الكبير محمد بن سياف الصاري نسأل الله أن يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنه ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

وقال الشاعر السعودي فلاح الشدقاء عبر صفحته الرسمية على تويتر:" ورحل صاحب البيت الشهير الطيب لاتستغربه من هل الطيب اللي لهم في منهج الطيب خبره رحم الله الشاعر الكبير واسكنه فسيح جناته. واحسن الله عزاء ابنائه وقبيلة اكلب العزيزة خاصة وعشاق الشعر عامة".

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ونعي الشاعر علي بن نايف الغامدي :" الله يرحم ابو سياف ويسكنه فسيح جناته صادق العزاء والمواساة لقبيلة أكلب في فقيد الطيب والخلق الحسن والشعر الخالد ورحل القائل: الطيب لا تستغربه من هل الطيب، اللي لهم في منهج الطيب خبره، دعواتكم له بالرحمه والمغفره .

كما غرد العديد من النشطاء بالمملكة:" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبقلوب مليئة بالحزن والمواساة نعزي أنفسنا وقبائل أكلب عامة في وفاة الفقيد الشاعر الكبير محمد بن سياف الصاري نسأل الله أن يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنه ويلهم هله وذويه الصبر والسلوان إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

وأضافو:" نسأل الله عز وجل إن يرحم ابو علي وإن يغفر له ويبدله داراً خير من داره وأهل خير من أهله وإن يكرم نزله ويجعل قبره روضة من رياض الجنه ويلهم ذويه الصبر والسلوان وإن يعظم أجرهم ويحسن عزانا جميعاً قبائل أكلب في وفاة علم وشاعر من قامات القبيله ومحب لربعه".

الجدير بالذكر ان الشاعر محمد بن سياف الصاري تخطي باستماع وشعبية واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، كما حصل على العديد من الجوائز العالمية والمحلية من العديد من وزارات الثقافة في السعودية والإمارات العربية المتحدة وإقامة العديد من المهرجانات الوطنية.