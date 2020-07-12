المؤسسة العامة للتقاعد توضح 4 خطوات لضم «خدمة حكومي»

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، خطوات «ضم خدمة حكومي» لنظامي التقاعد المدني أو العسكري، مشيرة إلى 5 شروط من أجل إتمام ضم الخدمة.

وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر موقعها الإلكتروني أن هذه الخدمة للمشترك الذي يعمل في وظيفة خاضعة لنظامي التقاعد المدني أو العسكري ويرغب بضم خدمته السابقة الخاضعة لنفس النظام والتي سبق التعويض عنها بمكافأة لمرة واحدة خلال مده أقصاها سنة من تاريخ عودته للعمل الحالي.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن ضم خدمة حكومي تتطلب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية على رأس عمل حكومي (مدني أو عسكري) في الوقت الحالي، أن تكون له خدمة حكومية سبق التعويض عنها من المؤسسة العامة للتقاعد.

وكذلك التقدم بطلب الضم خلال السنة الأولى من الإعادة الى الخدمة، ويعتبر تاريخ أول تقديم هو التاريخ المعمول به لضم الخدمة، وإعادة ما تم صرفه عوضاً عن الخدمة السابقة دفعة واحدة او أقساط، وفقا للمؤسسة العامة للتقاعد.

ووفقا للمؤسسة العامة للتقاعد، فأن خطوات ضم خدمة حكومي تتضمن:

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1-الضغط على أيقونة «الخدمات الالكترونية» في أعلى الصفحة الرئيسية

2-الدخول عن طريق الخدمات الالكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.

3-تحديد خدمات «زائر»، والضغط على خدمة "طلب ضم حكومي.

4-إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.

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