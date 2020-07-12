تنبيه من رياح نشطة وأتربة على المدينة المنورة و5 محافظات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، تتضمن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنِّي مدى الرؤية في محافظات الحناكية والعلا والمهد وينبع وبدر.

وأوضحت «الأرصاد» أنَّ الحالة الجوية المذكورة تستغرق من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت الأحوال الجوية لليوم الأحد، لافتةً إلى طقسٍ حارٍ إلى شديد الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية.

وأشارت في تقرير لها اليوم الأحد إلى تأثير الرياح النشطة على مناطق (الرياض، نجران، الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة، الليث، جازان) وسماء غائمة جزئيًا على مرتفعات جازان وعسير.

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وذكر التقرير أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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