«مدني نجران» يحذر قائدي المركبات على الطرق السريعة من تدني مدى الرؤية

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات ثار وخباش ويدمة وشرورة وحبونا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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