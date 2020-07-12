تؤدي إلى تدني مدى الرؤية..
نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم الأحد، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل الليث، والقنفذه، وبحرة، والأجزاء الساحلية.
وأشارت الهيئة إلى أنَّ الحالة الجوية على المنطقة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .
كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدّي إلى تدني مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل محافظات البدع والوجه وأملح.
وأوضحت الهيئة أنَّ الحالة الجوية على تبوك تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
اقرأ أيضًا:
«الأرصاد»: سحب رعدية ورياح نشطة في 6 مناطق خلال الساعات المقبلة
شديد الحرارة بـ«الرياض والشرقية».. الأرصاد تعلن توقعات «طقس الأحد» لمناطق المملكة
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مكة وتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.