تحذير من رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مكة وتبوك

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم الأحد، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل الليث، والقنفذه، وبحرة، والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ الحالة الجوية على المنطقة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدّي إلى تدني مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل محافظات البدع والوجه وأملح.

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وأوضحت الهيئة أنَّ الحالة الجوية على تبوك تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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