500 مشارك في أول برامج التدريب بالترفيه بتعليم عسير

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، حزمة من البرامج والفعاليات النوعية ضمن مبادرة حُسن الوفادة في نسختها الثانية، متضمنة مجموعة من المعارف والمهارات الحياتية الأساسية للمستفيدين بأسلوب ترفيهي ماتع ومشوِّق عن بُعد .

وأوضح رئيس قسم البرامج العامة والتدريب الطلابي بإدارة النشاط الطلابي فواز الربيعي، أنَّ البرامج تستهدف جميع الفئات العمرية وتركز على فئة الشباب من الجنسين.

وأشار إلى أنَّه تم تشكيل فريق العمل الخاص بهذه البرامج من قسمي البرامج العامة والتدريب (بنين وبنات) بإدارتي النشاط، وتمَّ تصميم جدول زمني بالبرامج التدريبية المراد تنفيذها من خلال رابط إلكتروني تمَّ نشره في الحسابات الإلكترونية الرسمية لتعليم المنطقة، وكذلك تمَّ العمل على التعريف بهذه البرامج من خلال الإعلان عنها في الأماكن العامة والمولات في المنطقة.

ولفت الربيعي إلى أنَّ هذه الفعاليات انطلق أول برامجها أمس السبت والتحق 500 متدرب ومتدربة .

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من جهته، أشار مشرف البرامج العامة والتدريب سعيد عبادي، إلى أنَّ البرامج تضمنت عددًا من الدورات أبرزها فن التعامل مع الأزمات بعنوان «تراها .. بسيطة»، فيما سينفذ يوم الخميس الخامس والعشرين من الشهر الجاري، دورة حول مهارات القرن الـ 21 بعنوان «اصنع مهاراتك»، وسينفذ يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة المقبل دورة حول «كيف تطور ذاتك» بعنوان «خلينا.. نطورها».

وتختتم البرامج في يوم الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة القادم بدورة عن الجودة والسلامة في الفعاليات تحت عنوان «السلامة.. أولًا» ، وتنفذ الدورات بواقع يوم واحد لكل برنامج ولمدة ساعة ونصف، حيث تبدأ الدورات في تمام الساعة الثانية ظهرًا .

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