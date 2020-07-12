السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يطلع على أعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة خلال فترة جائحة كورونا



جيزان 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أَمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس محمد بن علي بن محمد ال عطيف.

وتسلم سموه في مستهل اللقاء التقرير الخاص بالمنجزات والأعمال التي تمت في فرع الوزارة خلال فترة جائحة فايروس

وثمن سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز الجهود التي يقدمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة لخدمة المنطقة وأهلها في ظل دعم القيادة الرشيدة، منوهاً بما تضمنه التقرير من منجزات وأعمال لخدمة أهالي المنطقة، موجهاً ببذل المزيد من الجهود لإبراز افضل الخدمات.

من جانبه أعرب مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة عن سعادته بما يجده الفرع من دعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائب أمير منطقة جازان بما يسهم في الرقي بأعمال الفرع بجميع المحافظات.

// انتهى //

13:49ت م

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جيزان 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أَمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس محمد بن علي بن محمد ال عطيف.وتسلم سموه في مستهل اللقاء التقرير الخاص بالمنجزات والأعمال التي تمت في فرع الوزارة خلال فترة جائحة فايروس كورونا (كوفيد-١٩) ، مستمعاً لشرح مفصل من ال عطيف عن التقرير وما تضمنه من إحصائيات ومنجزات ، تضمنت ما تم إنجازه وما قدمه فرع الوزارة بالمنطقة من خدمات للمزارعين ومربي الماشية والنحالين والصيادين، إضافة لأعمال المكافحة الميدانية لمرض حمى الوادي المتصدع بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.وثمن سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز الجهود التي يقدمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة لخدمة المنطقة وأهلها في ظل دعم القيادة الرشيدة، منوهاً بما تضمنه التقرير من منجزات وأعمال لخدمة أهالي المنطقة، موجهاً ببذل المزيد من الجهود لإبراز افضل الخدمات.من جانبه أعرب مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة عن سعادته بما يجده الفرع من دعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائب أمير منطقة جازان بما يسهم في الرقي بأعمال الفرع بجميع المحافظات.// انتهى //13:49ت م0078

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