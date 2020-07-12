السعودية اليوم / الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض تفتح أبوابها لتسجيل المتقدمات للعام القادم



الرياض 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

استحدثت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الكليات التقنية الجديدة ضمن خططها التشغيلية للعام التدريبي القادم 1442 هـ ، الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض وستبدأ في استقبال طلبات قبول المتدربات للفصل التدريبي الأول عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة بتاريخ 24 / 11 / 1441هـ.

وبين مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أن هذه الكلية تعد إحدى الكليات التقنية المتخصصة في المجال الرقمي حيث ستشغل بأربعة أقسام رئيسية في مرحلتها الحالية، وهي :الدعم الفني، والبرمجيات، وإدارة أنظمة شبكات الحاسب الآلي، والوسائط المتعددة وتقنيات الويبو، بذلك يصبح عدد الكليات التقنية للبنات بمدينة الرياض اثنتين هما الكلية التقنية والكلية التقنية الرقمية.

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13:42ت م

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