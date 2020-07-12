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ترامب أراد بيع جزيرة بورتوريكو بعد إعصار مايا
تأخر قراره تسبب في وفاة نحو 3000 شخص
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
قالت إيلين ديوك، وزيرة الأمن الداخلي السابقة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مهتمًا بالاستثمار في بورتوريكو من خلال بيعها، وذلك بعد معاناتها أثناء إعصار ماريا.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، عملت ديوك مع وزارتي الأمن والدفاع الوطنيين لمدة 30 عامًا، وهي بتصريحها تنضم إلى مجموعة من كبار المسؤولين الساخطين من قرارات وسلوك ترامب في فترة رئاسته.
وتابعت أنها فوجئت عندما قدم الرئيس اقتراحًا لبيع الجزيرة، مضيفة أنه قال لطالما تحدث كرجل أعمال لا كرئيس الولايات المتحدة حيث قال صراحة هل يمكننا الاستعانة بمصادر خارجية للكهرباء؟ هل يمكننا بيع الجزيرة؟
وأضافت أنها مستاءة للغاية من كيفية تعامله مع الجزيرة بعدما ضربها إعصار ماريا حيث قالت إنها جادلت لإعلان الطوارئ قبل أن يصل الإعصار إلى اليابسة، لكن ميك مولفاني، مدير الميزانية آنذاك، رفض الفكرة قائلًا لها: اتركي العاطفة الآن الأمر لا يتعلق بالناس بل بالمال.
وتشير التقديرات إلى أن 2975 شخصًا لقوا حتفهم في العاصفة التي تسببت في انقطاع المياه والكهرباء في أطول انقطاع في تاريخ الولايات المتحدة.
ويُذكر أن بورتوريكو هي إقليم من الجزر تابع للولايات المتحدة، اسمها الرسمي كومنولث بورتوريكو وتقع في شمال شرق البحر الكاريبي، شرق جمهورية الدومينيكان وغرب كلٍّ من جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة وجزر فيرجن البريطانية.
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