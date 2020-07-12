وداع مؤثر من أمير سعودي لصديقه آل الشيخ خلال دفنه

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 12 يوليو 2020 12:13 مساءً - ظهر الأمير السعودي عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز يبكي أحد أصدقائه خلال دفنه، بعدما بدا عليه التأثر الشديد بوفاته.

وظهر نجل ملك السعودية الأسبق، الملك فهد بن عبدالعزيز في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، وهو يقف بين المشيعين باكيًا صديقه الراحل، عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ.

ونشر الفنان السعودي فايز المالكي، المقرب من الأمير عبدالعزيز، مقطع الفيديو عبر حسابه على “تويتر”، وصفًا الراحل بأنه رفيق درب الأمير عبدالعزيز، مقدمًا تعازيه له.

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وحظي المقطع الذي بتفاعل واسع بعد أن شوهد مئات آلاف المرات خلال ساعات قليلة.

كان الصديق الراحل قد نشر قبل وفاته بساعات قليلة، يوم الجمعة، صورة للأمير عبدالعزيز، وقد أرفقها بتعليق قال فيه ”هذي الصورة مساء اليوم ومن أجمل الصور العفوية للصديق الغالي صاحب القلب و الايادي البيضاء #عبدالعزيز_بن_فهد حفظه الله“.

وقدم الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، التعازي للأمير عبدالعزيز قائلاً: “الله يعظم أجر عبدالعزيز ويحسن عزاءه ويغفر لعبدالله ويرحمه ويسكنه الجنة ويصبر محبيه ويرحم والدي وموتانا وموتاكم وموتى المسلمين.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.