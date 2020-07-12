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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية جازان
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 12:56 PM
قالت: تستمر حتى 9 مساءً وتشمل 4 محافظات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.
، "الأرصاد" تنبّه لحالة سحب رعدية على جازان ،
المصدر : الخليج 365
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