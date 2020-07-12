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إيران تبرر كارثة الطائرة الأوكرانية: خطأ بشري في ضبط الرادار

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محمد بن مسعود - الدمام - أسقطت في 8 يناير الماضي قُرب طهران وأدت إلى مقتل 176 شخصًا

قالت إيران، اليوم الأحد: إن خطأ في ضبط الرادار تسبب في إسقاط الطائرة الأوكرانية مطلع العام الجاري.

وبحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك"، ذكر تقرير لهيئة الطيران المدني الإيراني، أن "الخطأ البشري في الإعداد الخاطئ لرادار عسكري؛ هو العنصر الرئيسي وراء كارثة الطائرة الأوكرانية التي أسقطت في 8 يناير الماضي بالقرب من طهران، وأدت إلى مقتل 176 شخصًا".الطائرة الأوكرانية تحطم طائرة أوكرانية إيران

إيران تبرر كارثة الطائرة الأوكرانية: خطأ بشري في ضبط الرادار

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-12

قالت إيران، اليوم الأحد: إن خطأ في ضبط الرادار تسبب في إسقاط الطائرة الأوكرانية مطلع العام الجاري.

وبحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك"، ذكر تقرير لهيئة الطيران المدني الإيراني، أن "الخطأ البشري في الإعداد الخاطئ لرادار عسكري؛ هو العنصر الرئيسي وراء كارثة الطائرة الأوكرانية التي أسقطت في 8 يناير الماضي بالقرب من طهران، وأدت إلى مقتل 176 شخصًا".

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12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441

12:34 PM

أسقطت في 8 يناير الماضي قُرب طهران وأدت إلى مقتل 176 شخصًا

قالت إيران، اليوم الأحد: إن خطأ في ضبط الرادار تسبب في إسقاط الطائرة الأوكرانية مطلع العام الجاري.

وبحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك"، ذكر تقرير لهيئة الطيران المدني الإيراني، أن "الخطأ البشري في الإعداد الخاطئ لرادار عسكري؛ هو العنصر الرئيسي وراء كارثة الطائرة الأوكرانية التي أسقطت في 8 يناير الماضي بالقرب من طهران، وأدت إلى مقتل 176 شخصًا".

، إيران تبرر كارثة الطائرة الأوكرانية: خطأ بشري في ضبط الرادار ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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