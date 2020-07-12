محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 56015 سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1318 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 56015 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 257 حالة وفاة؛ مشيرة إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 36098 حالة.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد 12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 12:42 PM Advertisements إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 56015 خلال 24 ساعة.. 1318 إصابة بكورونا في سلطنة عمان خلال 24 ساعة.. 1318 إصابة بكورونا في سلطنة عمان سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1318 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 56015 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 257 حالة وفاة؛ مشيرة إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 36098 حالة. الكلمات المفتاحية ، خلال 24 ساعة.. 1318 إصابة بكورونا في سلطنة عمان ،

المصدر : الخليج 365

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