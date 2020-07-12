السعودية | التعليم توقف تسرب المعلمين بكافة أشكاله حرصاً على سير العملية التعليمية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:06 صباحًا, 12 يوليو 2020 م المناطق _ يوسف المطيري وفقاً لتعميم أطلعت الخليج 365 على صورة منه أوقفت وزارة التعليم كافة أشكال التسرب بين المعلمين للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وشمل التعميم جميع مدارس التعليم والإدارات ومكاتب التعليم، بالإضافة لمعاهد التربية الخاصة ورياض الأطفال.

وحسب ما اطلعت عليه الصحيفة فإن التعميم يشمل منع الاجازات بجميع انواعها الدراسية والاستثنائية والايفاد والابتعاث، ومنع التفريغ للتشكيلات المدرسية او الاشراف.

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